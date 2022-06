Die Bewerbe in Oberwart starteten am Freitag am Messegelände, dem Freibad, im Informstadion und der Sporthalle.

OBERWART. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitagabend fanden bereits in zahlreichen Bewerben in Oberwart Vorbewerbe und Qualifikationen statt. Von den 15 Sportarten, die bei den Nationalen Sommerspielen im Burgenlnd ausgetragen werden, sind der Großteil in Oberwart angesiedelt.

So wird am Messegelände Boccia, Stocksport, Tennis gespielt. Es gibt MATP, Powerliftig, Tanzsport und Radsport. Fußball wird im Informstadion ausgetragen. Tischtennis und Judo in der Sporthalle. Dazu gibt es noch Schwimmen im Freibad. Auch ein buntes Rahmenprogramm wird in Oberwart in Kooperation mit Schulen geboten. Bei den Bewerben und auch Siegerehrungen war bereits an den ersten Tag viel Emotion und Begeisterung spürbar - bei den Sportler, Betreuern und auch Zuschauern.

Erster Tag der Special Olympics in Leichtathletik

Nationale Sommerspiele in Oberwart offiziell eröffnet