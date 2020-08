Nach einer Tour aufs Kitzbühler Horn holte Radsportlerin Verena Eberhardt den guten 7. Platz beim Zeitfahren am Redbull Ring in Salzburg.

ST. MARTIN/WART. Nach Platz 21 beim Trainingskriterium in Ludersdorf ging es für Verena Eberhardt ein paar Tage in den Westen. "Ich war übers Wochenende mit meinem Freund bei meinem RSC Südburgenland-Kollegen Dominik Imrek in Mittersill zu Gast. Teamkollege Christian Bodnar war auch mit dabei. Bei einer Radtour am Mittwoch haben wir auch das Kitzbüheler Horn bezwungen", berichtet Verena Eberhardt.

Am Sonntag startete die St. Martinerin beim Zeitfahren am Salzburg Redbull Ring. Das Rennen über 13km ist auch Teil der Austrian Timetrial Series sein. Schlussendlich reichte es für Verena für den guten 7. Platz. "Ich bin definitiv zufrieden damit, weil die Mädels davor sind echte Zeitfahr-Spezialistinnen. Es war ein cooles Rennen und schön, mal selbst am Redbull Ring fahren zu dürfen.

GP Fliegerhorst

Kommenden Samstag fährt sie den GP Fliegerhorst in Markersdorf an der Pielach - ein Kriterium. "Wir Frauen fahren "leider" mit den U17-Männern, obwohl wir mehr als genug Frauen wären, um ein eigenes Rennen zu haben. Ich freu mich aber über jedes Rennen, das es gibt", so Eberhardt.