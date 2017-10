HTL Pinkafeld lud zum Maturaball ein

08.10.2017, 09:29 Uhr

Viele Besucher beim Maturaball der Bautechnik-Abteilung der HTL Pinkafeld

OBERWART/PINKAFELD. "Cheers - We're gonna be engineers" lautete das Motto beim diesjährigen Matura- und Abschlussball der Abteilung Bautechnik (Hoch- und Holzbau, Tiefbau, sowie Fachschule) der HTL Pinkafeld. 62 Maturanten und Absolventen - darunter auch sieben Mädchen - eröffneten den Ball im Messezentrum Oberwart mit einer Polonnaise.Im Anschluss unterhielt die Band Skylight im großen Ballsaal die vielen Besucher und Tanzpaare. Auch in der Disco und dem Stadl, der wieder geöffnet wurde, war einiges los. Ein Höhepunkt war natürlich auch die Mitternachtseinlage. Unter den Gästen waren auch Bgm. LA Georg Rosner, Bgm. LA Kurt Maczek, LA Michaela Resetar, Schulleiter Wilfried Lercher und AV Ulrike Hartler. Fürs leibliche Wohl sorgte wieder das Team von Kahr & K Eventcatering.