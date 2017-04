Sei der Star im Musikvideo von Marc Pircher!

01.05.2017, 00:00 Uhr

Du bist jung, hübsch, kannst dich gut bewegen und willst der weibliche Star in einem Musikvideo sein? Dann nutze jetzt diese Chance!

GROSSPETERSDORF. Es ist sein großer Hit und diesen hat Volksmusik- und Schlager-Star Marc Pircher vor einigen Monaten komplett neu im Western- und Countrystyle für sein neues Album "Warum gerade ich" aufgenommen - und zwar in der Heimat der Countrymusik, nämlich Nashville (Tennessee). Dazu passend wird das Musikvideo einer Westernstadt gedreht - und zwar in Großpetersdorf, "denn das Lucky Town bietet die perfekte Kulisse dafür", ist Marc Pircher überzeugt.Und bei diesem Dreh darf eines nicht fehlen - das Mädel, das im Zentrum steht und sozusagen diese "Sieben Sünden" wert ist. Und das könntest Du sein!

Die Bezirksblätter suchen exklusiv

E-mail-Bewerbung

Finale und Musikvideodreh am 7. August

Du bist jung (Mindestalter 18 Jahre), schaust gut aus, kannst gut tanzen bzw. bewegen und wolltest schon immer der weibliche Star in einem Musikvideo sein? Dann hast du nun exklusiv die Chance dazu.Denn die Bezirksblätter Oberwart suchen gemeinsam mit Marc Pircher und dem Lucky Town exklusiv die weibliche Hauptdarstellerin des offiziellen Musikvideos zur Country-Version von "Sieben Sünden".Und so funktioniert es: Einfach ein gutes (kreatives) Foto von dir (ideal im sexy Cowgirl-Outfit oder lässig in Jeans) mit deinem Namen, Alter, Telefonnummer und Wohnort, sowie kurzer Beschreibung, warum GERADE DU das "Sieben Sünden"-Girl bist und unbedingt dabei sein willst,mit Betreff "Marc Pircher - Sieben Sünden" schicken.Die Bewerbung läuft bis einschließlich Mittwoch, 31. Mai 2017. Aus allen Einsendungen werden dann Kandidatinnen ermittelt und je nach Anzahl der Bewerberinnen Castings stattfinden, um dann beim Finale gemeinsam mit Marc Pircher die Siegerin zu küren. Die Casting-Teilnehmerinnen werden rechtzeitig verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Das finale Casting findet am Montag, 7. August, im Lucky Town statt. Das Musikvideo mit der Siegerin selbst wird dann ebenfalls am 7. August bei der Bezirksblätter Night - gleich im Anschluss - gedreht.Am Abend stehen dann zunächst Mr. Bojangles - Die Band auf der Bühne, ehe Marc Pircher dann als Stargast des Abends für beste Stimmung sorgt - gemeinsam mit der Siegerin und seinen "Sieben Sünden"!"Für die Gewinnerin gibt es neben dem Musikdreh auch noch eine weitere Überraschung!", verspricht Marc. Welche das ist, wird noch nicht verraten - es soll ja eine Überraschung sein …