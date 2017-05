Einfach näher dran mit Maria Magdalena Reiter in Rechnitz

09.05.2017, 18:00 Uhr

Die Rechnitzer Marillenkönigin führte durch ihre Gemeinde, die viel Natur mit Herzlichkeit verbindet.

RECHNITZ. "Ich will immer in Rechnitz bleiben", untermauert Maria-Magdalena Reiter, die amtierende Marillenkönigin von Rechnitz, die Liebe zu ihrer Heimatgemeinde: "Es ist wirklich schön hier. Die Menschen halten zusammen, sind freundlich und unterstützen einander, wo es geht. Außerdem bekommt man in der Gemeinde fast alles, was man täglich braucht. Es gibt zahlreiche Unternehmen, Geschäfte und gute Gastronomie. Wir haben den Badesee, Geschriebenstein und den Schlosspark!"

Events und Erholung

Schulzentrum

Badesee und Kirche

Der Schlosspark ist einerseits Ruheort und andererseits zentraler Veranstaltungsort. "Die älteren Leute gehen hier gerne spazieren oder sitzen am Bankerl. Die Jungen fahren mit ihren Rädern oder nutzen den Spielplatz. Auch der Bach-Blütenkraftpark ist hier zu finden, ebenso wie Kriegerdenkmal und der schöne Brunnen, der mit den Sitzecken zum Verweilen einlädt", schildert Maria-Magdalena, die auch gerne die Ruhe und Spazierwege genießt.Der Park ist aber auch Eventarena, wo bei Schönwetter u.a. das Marillenfest, Konzerte des Musikvereins oder auch das SPÖ Sommerfest stattfinden. Gleich nebenan gibt es einen großen Funcourt mit Eisstock-, sowie Beachvolleyballplatz, Basketball- und Fußballkäfig. "Diese Möglichkeiten werden sehr gerne genutzt", berichtet die Marillenkönigin.In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Schulzentrum mit Neuer Mittelschule, Volksschule und Musikschule."Im Turnsaal der NMS finden immer wieder Veranstaltungen wie das Neujahrskonzert von der Trachtenmusikkapelle statt. Ich selber habe früher auch Steirische und Geige gespielt und gesungen", meinte die charmante Reiseführerin. Vis a vis befindet sich das Pflegezentrum "Am Schlosspark".Der Badesee im Faludital bietet neben Erfrischung im Sommer auch wunderbare Möglichkeiten zum Wandern in schöner Natur. "Im Winter wird auch eisgelaufen. Im Sommer kommen viele Gäste, um hier zu baden. Gleich hinterm See gibt es seit dem Vorjahr auch die Kindererlebniswelt mit der Vogelvoliere. Das ist auch eine Attraktion geworden", schildert die Marillenkönigin, die ihre Gemeinde bei verschiedenen Auftritten nach außen präsentiert.Ein besonderer Event findet am 21. Mai statt. "Da gibt es einen TV-Live-Gottesdienst in der Evang. Kirche. Momentan stecken wir in den Vorbereitungen. Es ist da sehr viel zu organisieren, aber es macht Spaß und ist etwas ganz Besonderes", so Maria-Magdalena.