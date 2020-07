Der Matreier Jonas Steiner absolvierte kürzlich erfolgreich die Amateurfahrerprüfung.

MATREI (cs). Jonas Steiner ist 18 Jahre alt und Zimmerer-Lehrling aus Matrei. Bereits seit vielen Jahren zählt der Pferdesport zu seinen großen Hobbys. So begann er im Jahr 2013 mit Ponyrennen und absolvierte bis zu seinem 16. Lebensjahr verschiedene Wettbewerbe in Kitzbühel, Mittersill und Wörgl.

Durch intensiven Kontakt mit dem Trabrennsport-Champion Gerhard Mayr aus Maishofen und dem Team vom Stall Steiner in Matrei konnte sich Jonas Steiner in den vergangenen Jahren viel Wissen über den Trabrennsport aneignen. Im Mai 2019 entschloss er sich schließlich, die Amateurprüfung zu machen. Diese besteht aus mehrtägiger Praxis und einem Theorieteil.

Erfolgreicher Abschluss

Sein Wissen musste Jonas Steiner dann in einer schriftlichen Prüfung in Wien unter Beweis stellen. Zudem waren fünf Rennen fehlerfrei zu meistern. Einige dieser Rennen in Wels, Baden bei Wien und in der Wiener Krieau absolvierte der Matreier mit seinem Pferd "Powerful" - und diese allesamt fehlerfrei. So konnte Jonas Steiner sich Ende Juni 2020 über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung freuen.

Nun verbringt er viel Zeit bei Gerhard Mayr und seinem Team in Maishofen und im Stall Steiner in Matrei, um zu trainieren und sich auf die nächsten Rennen vorzubereiten. Diesen fiebert er bereits gespannt entgegen und hofft, die Bewerbe erfolgreich und vor allem unfallfrei zu bestehen.

