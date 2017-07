"Bloshütten-Sieger" 2017 wurden gekürt

26.07.2017, 16:48 Uhr

Lokalmatadorin Christa Blasisker und Patrick Auer aus Obertilliach triumphierten bei der Radtour zur Bloshütte 2017 in Hopfgarten.

Am Samstag, den 22. Juli fand die bereits 20. Auflage der Radtour zur Bloshütte statt, die alljährlich von der Sportunion Hopfgarten gemeinsam mit dem Bloshütten-Team ausgerichtet wird.Trotz der eher geringen Anzahl von 33 Teilnehmern war das Starterfeld wie immer hochkarätig besetzt. Von Beginn an lieferten sich Patrick Auer (Sport Auer) und Andreas Fuchs (Union Compedal Assling) ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die 8,2 km lange anspruchsvolle Strecke. Schließlich setzte sich der Obertilliacher Patrick Auer auf dem letzten Kilometer von seinem Verfolger ab und holte sich mit einer Zeit von 33:32,07 Minuten den Tagessieg bei den Herren.Bei den Damen kürte sich Lokalmatadorin Christa Blasisker mit einer Zeit von 51:50,28 Minuten zur „Bloshütten-Siegerin“ 2017.Das Rennen in der Schülerklasse entschied Raphael Gomig (Dolomite.Bike) mit 36:48,76 min. überlegen für sich. Auf den weiteren Plätzen landeten Marcel Ploner und Johannes Gsaller von der Sportunion Hopfgarten.Die vierbeste Gesamtzeit (34:40,90) erreichte Daniel Zimmermann vom RC Fitstore 24 und siegte in der Juniorenklasse.

Bei diesem Mountainbike-Klassiker werden auch immer die Sieger des durchführenden Vereines herausgefiltert. Christa Blasisker konnte sich neben dem Tagessieg gemeinsam mit Sektionsleiter Jakob Zathamer – seine Zeit: 39:41,74 - auch über diesen Titel freuen.