Am Mittwochabend, 29. Juni, zogen erneut teils heftige Gewitter über das Land. Auch im Bezirk Perg rückten wieder einige Feuerwehren wegen Sturmschäden und Überflutung aus.



BEZIRK PERG. Vor allem zahlreiche umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehren auf Trab, so etwa in Schwertberg. Auch die Feuerwehren Allerheiligen-Lebing, Obenberg, St. Thomas am Blasenstein und Ried/Riedmark wurden wegen Sturmschäden alarmiert.

Überflutung in Luftenberg



In Luftenberg sorgte das Gewitter für eine Vermurung der Bahnunterführung in der Oberfeldstraße. Die FF Luftenberg legte den Abfluss frei und säuberte die Straße. Danach musste die Feuerwehr noch zu einem Unfall auf der Pleschinger Landesstraße ausrücken. Ein Auto war dort in die Leitplanke gerutscht. Die Florianis bargen das Fahrzeug mit der Seilwinde.

Sturmschaden in Schwertberg:



Zwei Tage zuvor:



