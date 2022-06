Wann und wo sind die nächsten Blutspendetermine im Pinzgau? Wie lange dauert eine Blutspende? Was muss man dabei beachten und was braucht man dazu? Alle Infos dazu und eine Termin-Übersicht gibts in diesem Beitrag.



PINZGAU. Ob nach einem Unfall, der Geburt oder für Patientinnen und Patienten mit einer schweren Krankheit – alle 90 Sekunden wird in Österreich eine Blutkonserve gebraucht. In Salzburgs Spitälern sind es rund 32.000 im Jahr – das sind rund 120 Blutkonserven am Tag.

Weil eine Blutkonserve nur 42 Tage lang haltbar ist, sind kontinuierliche Spenden wichtig. "Blut ist das wichtigste Notfallmedikament und kann nicht künstlich hergestellt werden", informiert das Rote Kreuz. "Bei Notfällen wie etwa Unfällen, bei Operationen oder bei Geburtskomplikationen werden in kurzer Zeit viele Konserven gebraucht. Menschen, die etwa an Krebs, Blutarmut oder schweren Stoffwechselkrankheiten leiden, sind kontinuierlich auf Spenderblut und Medikamente, die daraus gewonnen werden, angewiesen."

Eine Blutspende dauert insgesamt bis zu einer dreiviertel Stunde. Die tatsächliche Spende ist aber in wenigen Minuten vorbei.

Foto: ÖRK/ Helmut Mitter

hochgeladen von Johanna Grießer

Die Termine im Juli 2022 im Pinzgau

7. Juli in der Volksschule Bramberg , 16 bis 20 Uhr

, 16 bis 20 Uhr 15. Juli in der Volksschule Piesendorf , 16 bis 20 Uhr

, 16 bis 20 Uhr 18. Juli in der Volksschule Maishofen , 16 bis 20 Uhr

, 16 bis 20 Uhr 18. Juli im Haus der Begegnung in Maria Alm , 17 bis 20 Uhr

, 17 bis 20 Uhr 21. Juli in der Mittelschule Bruck , 16 bis 20 Uhr

, 16 bis 20 Uhr 29. Juli in der Volksschule Niedernsill, 16 bis 20 Uhr

Zusatzinfo: Bei jeder Blutspende muss ein amtlicher Lichtbildausweis (z.B. Führerschein, Reisepass, Personalausweis) vorgezeigt werden.

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuz sind Blutspenderinnen und Blutspender in guten Händen.

Foto: ÖRK/Thomas Holly Kellner

hochgeladen von Johanna Grießer

Was passiert bei einer Blutspende?



Bei der Blutspende werden ungefähr 465 ml Blut aus der Armvene entnommen. Das abgenommene Vollblut wird unmittelbar darauf Sicherheitstests unterzogen, in verschiedene Komponenten getrennt und zu verschiedenen Blutprodukten verarbeitet. Danach wird es an Österreichs Spitäler ausgeliefert.

Wie lange dauert eine Blutspende?



Blutspenden geht recht schnell – in sechs bis sieben Minuten ist es schon erledigt. Allerdings muss vor Ort ein Fragebogen ausgefüllt werden, es gibt einen medizinischen Check und nach nach dem Spenden sollte man eine kurze Ruhepause einlegen und eventuell auch etwas naschen. Insgesamt sollte man fürs Blutspenden etwa eine halbe Stunde bis 45 Minuten einplanen.

Gehst du regelmäßig Blutspenden?

Wer darf Blutspenden? Wann darf man nicht?



Laut Informationen des Roten Kreuz dürfen grundsätzlich alle Personen zwischen dem 18. und 70. Geburtstag Blutspenden, sie müssen aber mindestens 50 kg wiegen und gewisse gesundheitliche und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Eine Übersicht mit Gründen, warum man nicht Blutspenden darf, gibts >HIER<.

Fürs Blutspenden wird ausschließlich steriles Einwegmaterial verwendet. So ist Blutspenden ungefährlich. Damit es auch für die Empfängerinnen und Empfänger sicher ist, muss eine Blutspende mehr als 20 Labortests „bestehen“.

Foto: ÖRK / Helmut Mitter

hochgeladen von Johanna Grießer

Mehr lesen…