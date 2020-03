Viele Bilder vom "30. Ziachschlitten-Fahrn am Jufen in Maria Alm."

Nach einem Jahr Pause war es wieder soweit. Das traditionelle Zachschlitten-Fahrn von der Jofen Alm in Leogang konnte sein 30. Jubiläum feiern. Gefeiert wurde mit schönen, urigen und traditionell gestalteten Ziachschlitten. Wie früher wurde Heu, Holz, Schindel, der gesamte Almbedarf u.s.w. mit diesen Schlitten transportiert. Eine rundum gelungen Veranstaltung.

Viel Spaß beim durchschauen.