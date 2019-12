Die Saalbacher Bergrettung musste nach einem Notruf ausrücken.

SAALBACH. Zwei tschechische Staatsangehörige im Alter von 25 und 43 Jahren gerieten am 26.Dezember 2019, bei einsetzender Dunkelheit, abseits des organisierten und gesicherten Skiraumes, im tiefen Neuschnee, oberhalb der Kohlmaisbahn Mittelstation in Saalbach, in eine alpine Notlage und konnten selbstständig nicht mehr zur Mittelstation zurückgehen. Der 43-jährige Skifahrer konnte einen Notruf absetzen und schlussendlich doch zu Fuß selbst die Mittelstation erreichen. Seine 25-jährige Begleiterin schaffte es nicht selbstständig und wurde von der Bergrettung geborgen. Augenscheinlich wurde niemand verletzt.