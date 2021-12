Besonders schmackhafte Spenden übergaben die Thumersbacher Anklöckler an Tauernkliniken-Pflegedirektorin Martina Grießer. Die kleinen Stärkungen kommen dem Pflegepersonal und den Patienten in den Tauernkliniken in Mittersill und Zell am See zu Gute.



PINZGAU. Noch vor Weihnachten bereiteten die Thumersbacher Anklöckler dem Pflegepersonal der Tauernkliniken eine besondere Freude: Sie schenkten ihnen zahlreiche Pakete, gefüllt mit Weihnachtsleckereien. "Es ist uns eine Herzensangelegenheit, heuer die Pflegeebenen des Tauernklinikums an den Standorten Zell am See und Mittersill zu unterstützen", so die Anklöckler-Gruppe um Kathi Holleis. Pflegedirektorin Martina Grießer nahm die Leckereien dankbar entgegen und war sich sicher: "Unsere MitarbeiterInnen und PatientInnen werden es sehr genießen!"

