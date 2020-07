Gemeinsam mit dem Lebensmittelhändler Billa testet Ikea den Abholservice "Click & Collect in deiner Nähe" an drei Standorten. Einer davon ist Saalfelden.



SAALFELDEN. Ikea-Kundinnen und Kunden haben jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, unkompliziert ihre Online-Einkäufe zu erhalten: Mit dem neuen Abhol-Service "Click & Collect in deiner Nähe" in Kooperation mit Billa. Die online bestellte Ikea-Ware kann auf dem Parkplatz eines Billa-Marktes in der Nähe abgeholt werden. Der neue Service startet als Test in Ranshofen bei Braunau, Saalfelden und St. Johann im Pongau und soll im Herbst österreichweit ausgerollt werden.

Einkaufen ohne weit zu fahren



Dahinter steckt eine einfache Idee: "Billa-Märkte gibt es überall in Österreich. Es gibt aber nur sieben Ikea Einrichtungshäuser. Manche Kundinnen und Kunden müssen einen weiten Weg auf sich nehmen, um zu uns zu kommen", erklärt Maimuna Mosser von Ikea (Country Business Development & Transformation Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei IKEA Österreich). Das soll sich mit dem neuen Angebot ändern: "Beim nächsten Billa-Einkauf können Kundinnen und Kunden zusätzlich zu ihren Lebensmitteln ihre online-bestellten Ikea-Einkäufe mitnehmen", sagt Maimuna Mosser.

Drei Mal pro Woche

Den neuen Service zu buchen, ist einfach: Online wird unter "Click & Collect" ein Billa-Markt und ein Zeitfenster von je zwei Stunden ausgewählt. Die bestellte Ware wird bei Ikea in Salzburg gepackt und mittels Lieferwagen nach Saalfelden gebracht. Dort wird sie an die Kundinnen und Kunden übergeben. Saalfelden wird dreimal wöchentlich beliefert.