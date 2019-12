Bruck (red). Am 21. Dezember 2019 um kurz vor 15.00 Uhr stürzte in Pinzgau/Bruck eine einmotorige Maschine ab.

Das Flugzeug kam aus Deutschland und sollte am Flugplatz in Zell am See landen. Der Pilot, ein 66-jähriger deutscher Staatsbürger, kam bei dem Absturz ums Leben.

Die Töchter überlebten verletzt

Seine beiden Töchter im Alter von 9 und 12 Jahren wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus gebracht.

Die Absturzursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.