Am 25.11.2019, gegen 22:30 Uhr, wurde eine Funkfahndung durchgegeben, dass in Kitzbühel ein 14-jähriger Oberösterreicher einen PKW in Betrieb genommen habe und in Richtung Oberösterreich unterwegs wäre.

UNKEN. Durch eine Polizeistreife konnte das gegenständliche Fahrzeug auf der B178 in Fahrtrichtung Unken wahrgenommen und in weitere Folge angehalten werden.Es wurde erhoben, dass der Fahrzeuglenker nach einer verbalen Auseinandersetzung mit seinen Eltern, den PKW seines Stiefvaters unbefugt in Betrieb genommen hatte und nach Linz zu Freunden fahren wollte.

Der Jugendliche wurde wieder in die Obhut seiner Mutter übergeben und wird angezeigt.