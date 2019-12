Ein Auffahrunfall mit drei Pkws und Verletzungen - Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr.

BRUCK. Gegen 11.15 Uhr des 30. Dezember 2019 kam es auf der B 311 Pinzgauer Bundesstraße im Gemeindegebiet von Bruck zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligen Pkws. Die Pkws wurden von einer 50-jährigen Deutschen, einer 21-jährigen Pinzgauerin und einer 28-Jährigen gelenkt. Die 28-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zell am See gefahren. Die Feuerwehr war ebenso vor Ort. Die B 311 war für zirka 30-40 Minuten gesperrt.