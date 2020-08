Am Nachmittag des 16. August 2020 ereignete sich auf der B165, im Gemeindegebiet von Neukirchen auf Höhe einer Tankstelle, eine Kollision mit zwei PKW.

NEUKIRCHEN. Eine 46-jährige Niederösterreicherin lenkte ihr Fahrzeug von Krimml kommend in Richtung Zell am See und fuhr dabei, aus noch unbekannter Ursache, auf eine auf ihrer Fahrspur stehende Fahrzeugkolonne auf. Beim Versuch nach links auszuweichen touchierte sie den entgegenkommenden PKW eines 40-jährigen Pinzgauers. Beide Beteiligten erlitten durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung in das Tauernklinikum Mittersill gebracht. An den beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Die B165 war kurzfristig nur einspurig befahrbar. Die Alkotests mit beiden Fahrzeuglenkern verliefen negativ.