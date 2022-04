Vor den Osterferien findet an der HAK Zell am See schon traditionell eine Blutspendeaktion statt. Das Rote Kreuz konnte 45 junge Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrerinnen und Lehrer insgesamt fast 20 Liter Blut abnehmen, das dringend für Unfallopfer oder kranke Menschen benötigt wird. "Wir sind sehr stolz darauf, unsere jungen Erwachsenen in der Schule die Möglichkeit zu geben, ihre ersten Erfahrungen mit dem Blutspenden zu machen. So erkannt man nach der Aktion stolze Gesichter in den Klassen. Das motiviert für die nächsten Blutspendetermine!" so Direktor Thomas Hauer.