Die Schüler:innen der 3. Jahrgänge der HBLW Saalfelden verwandelten die Aula in ein stimmungsvolles Restaurant und veranstalteten im Unterrichtsgegenstand „Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement“ ein Dinner mit musikalischer Begleitung.

Unterstützt und gecoacht wurden sie bei der Zubereitung des viergängigen Menüs von Thomas Maier von der Habachklause in Bramberg und Küchenmeister Wolfgang Oberschachner vom Reha in Saalfelden. Genießen durften das köstliche Essen die Eltern, Sponsoren und Freunde der HBLW. Die musikalische Untermalung begann mit Musik der 60er Jahre bis in die 90er und umfasste Gesang, Tanz und entsprechende Kostüme. Die gesamte Organisation, die Zubereitung der Speisen und das Service wurde von den Schüler:innen im Rahmen des Unterrichtes durchgeführt. Der Reinerlös der Veranstaltung von € 2.600 konnte an „Kinderwünsche Pinzgau“ übergeben werden.