Es kommt (kam) immer wieder vor, dass sich Weißstörche in den Pinzgau "verirrten". Grundsätzlich ist der Pinzgau kein Sommerquartier für diese Weltreisenden. Waren in früheren Jahren die Sommer im allgemeinen zu kalt so könnte es mit der Klimaveränderung schon schön langsam passen. Aber jetzt passt das Nahrungsangebot einfach nicht mehr. Auf den Talböden gibt es nur mehr extrem genutzte Kulturlandschaften, die das ausreichende Aufkommen der erforderlichen Nahrung (Frösche, Lurche, Heuschrecken, kleine Nager, etc) verhindern.

Trotzdem ist es immer wieder schön, diese prächtigen Vögel auch bei uns aus nächster Nähe sehen zu können.

Am Freitag, 8. April 2022 landeten sieben Störche auf der Schlosswiese in Saalfelden und jedermann, der mit dem Auto vorbeifuhr, konnte sie sehen.

Sie haben sicher schon einen langen Flug hinter sich und haben diesen Platz erwählt, um etwas auszuruhen. Die Reise wird dann wohl noch etwas weiter in den Norden gehen. An der Nordseeküste Deutschlands und Hollands beziehen viele dieser "Glücksbringer" ihr Sommerquartier und ziehen dort ihren Nachwuchs auf, ehe es dann im Herbst wieder zurück bis nach Nordafrika geht.