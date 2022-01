Am Samstag 19.1.2022 fand in LesMosses/Schweiz der erste Lauf zur CEST (Central-Europe-Snowcross-Trophy) 2022.

LES MOSSES (SUI). Insgesamt waren 43 Piloten aus 5 Ländern am Start – was ein Rekordstarterfeld bedeutete. Elias Bacher (19, Klasse „Elite“) und Kevin Empl (23, Klasse „Amateur“), beide aus Bramberg am Wildkogel dominierten ihre jeweiligen Klassen und holten den Tagessieg und somit einen vollen Erfolgt für das Bacher Snowcross Racing Team aus Bramberg. Die weiteren Plätze in der Elite-Klasse: 2. Platz: Federico Amadei (Italien), 3. Platz: Marco Galli (Italien). Die weiteren Plätze in der Amateur-Klasse: 2. Platz: Mattias Zini (Italien), 3. Platz: Martin Angerer aus Innsbruck.

Zweite Station der Snowcrossserie „CEST“ und zugleich Heimrennen von Bacher und Empl, ist am 26. Februar in Neukirchen am Großvenediger. 3. und 4. Tourstopp der CEST sind in Formazza/Italien (5.+6.3.) sowie das Finale in Livigno/Italien am 19.+20.3.2022).