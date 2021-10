Die Zeller Eisbären unterliegen im Derby gegen Kitzbühel nach einer 5:2 Führung noch mit 6:7. Stimmen und Fotos zum Spiel.

ZELL AM SEE. Nach einer frühen Führung der Gäste stellten Philipp Kreuzer und Johannes Schernthaner auf 2:1 für die Eisbären. Noch vor dem Drittelende gelang den Gästen der Ausgleich. Hernrik Neubauer 2 und Bernhard Schützhofer stellten danach sogar auf 5:2 für die Bergstädter. Jedoch konnte Kitzbühel wiederum ausgleichen. Im letzten Abschnitt stand es plötzlich 5:6. Philip Putnik gelang das 6:6. 59 Sekunden vor Ende erzielten die Gäste noch den Siegestreffer.

Peter Dilsky: "Wir waren mit 5:2 in Führung und haben das noch aus der Hand gegeben. Das war unsere eigene Schuld, da müssen wir uns selber an der Nase nehmen. Ich und die Jungs sind natürlich irrsinnig enttäuscht. Wir haben uns in dieser Phase des Spieles das Spiel aufzwingen lassen. Gratuliere Kitzbühel zu dem Sieg."

Dominik Unterweger zur nächsten Partie am Donnerstag gegen Jesenice: "In der nächsten Partie müssen wir einfach unsere Checks fertig fahren, die gegnerischen Schüsse blockieren und vor allem die Vorgaben vom Trainer umsetzen, dabei hinten solider spielen."