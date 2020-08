TRAINERSTAB: Peter Zehentmayr (Cheftrainer), Christian Sepp (CO-Trainer), Manfred Sporer (Tormanntrainer), Daniel Mühlberger (Teammanager), Walter Ralser (Zeugwart)

KADER-ZUGÄNGE: Arlind Haziri, Florian Ramadani (beide SK Bruck), Lukas Smidlehner (SK Maishofen), Imdat Karaarslan, Kaan Karaarslan (beide Uttendorf), Mario Scherer (FC Kaprun)

KADER-ABGÄNGE: Matija Vladic, David Driljic, Andreas Plaickner, Simon Viertler, Josef Viertler, Phillipp Zehentmayr (alle Kitzbühel), Markus Reindl, Peter Nindl (beide Kaprun), Philipp Landauer, David Popovic (beide Leogang), Martin Hartl (Anif), Lukas Freiberger (Bad Hofgastein), Senad Hamzic (Bramberg)

TOR: Mario Scherer, Andreas Langreiter, Benjamin Klicic,

ABWEHR: Emrah Sahin, Elias Zehentmayr, Luka Antelj, Patrick Mitterwurzer, Yunus Kurt, Lukas Mitterwurzer, Umut Özcan, David Hable, Alexander Friedl, Marko Stjepic, Andreas Hechtl,

MITTELFELD: Furkan Kurt, Felix Gussnig, Thomas Walch, Tobias Mühlberger, Egzon Iseni, Gabriel Giordano, Peter Reiter, Florian Ramadani, Jamie Streitwieser, Lukas Smidlehner, Luka Simic, Imdat Karaarslan, Kaan Karaarslan,

ANGRIFF: Robi Kajic, Arlind Haziri, Thomas Hiti, Sladan Stevanovic, Max Purdon, Marco Gruber, Talha Cebici,

DATUM TRAININGSBEGINN: 22.06.20

MEISTER-TIPP: SV Lend

SAISONZIEL: Durch den Neustart in der 2. Klasse Süd/West, liegt unser Fokus auf die Förderung der jungen Eigenbauspieler, gespickt mit ein paar Routiniers. Die Saison wird sicherlich ein lehrreiches Jahr, da die jungen Spieler jetzt unser Aushängeschild vom FC Zell am See sind. Wir möchten heuer keinen Tabellenplatz ausgeben, da die Mannschaft noch gemeinsam wachsen muss, aber natürlich möchten wir so weit als möglich vorne mitspielen, das soll unser Ziel sein.

