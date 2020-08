TRAINERSTAB: Markus Brunner (Trainer), Thomas Herzog (Co-Trainer), Thomas Gebauer (Trainer Reserve)

KADER-ZUGÄNGE: Thomas Herzog (FC Pinzgau), Christoph Haslgruber (FC Pinzgau 1b)

KADER-ABGÄNGE: David Wagenhofer, Bojan Tomic (beide Karriereende), Sebastian Lazzeri (Maria Alm)

TOR: Luca Derler, Patrik Zwickl

ABWEHR: Nico Greiner, Christoph Haslgruber, Michael Hofer, Oliver Horn, Sebastian Horn, Tobias Hölzl, Oliver Kreil, Lukas Pfeffer, Florian Zehentner

MITTELFELD: Lukas Bren, Samuel Gruber, Christian Herzog, Thomas Herzog, Daniel Hofer, Bastian Lager, Simon Oppel, Marvin Ratgeb, Stefan Reinbacher

ANGRIFF: Andreas Lausch, Lukas Wimmer

DATUM TRAININGSBEGINN: 26.Mai im Kleingruppentraining



MEISTERTIPP: Hollersbach



SAISONZIEL: In der schlussendlich annullierten Vorsaison befanden wir uns vom ersten Spieltag an im Tabellenkeller. Erst der Trainerwechsel zu Markus Brunner, brachte den Erfolg zurück und wir konnten uns in Richtung Tabellenmittelfeld vorarbeiten. Gemeinsam mit Rückkehrer Thomas Herzog als spielenden Co-Trainer, wollen wir heuer die Mannschaft im taktischen und spielerischen Bereich kontinuierlich weiterentwickeln und eine bessere Rolle als in den vergangenen Jahren einnehmen. Zudem soll die positive Entwicklung der von Thomas Gebauer, im Vorjahr neu aufgestellten Reservemannschaft fortgesetzt werden, um ein ideales Sprungbrett vom Nachwuchsbereich in die Kampfmannschaft bieten zu können.

Mehr über den Fußball im Pinzgau lesen sie HIER