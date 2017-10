"Fuchsbau" in Schüttdorf: Kinderbetreuung, speziell auch an Samstagen

09.10.2017, 11:44 Uhr

Vorbild war das Projekt ProFit

Als Vorbild diente das Projekt „ProFiT“ im Tiroler Bezirk Landeck. Ziel dieses Projektes war es, die Rahmenbedingungen für Eltern, die im Tourismus arbeiten, in Bezug auf Kinderbetreuung zu verbessen. Auch der Bezirk Zell am See ist sehr tourismus- und handelsorientiert. Viele Berufsfelder- vor allem im Tourismus - gehen mit herkömmlichen Kinderbetreuungsangeboten, speziell an Samstagen, nicht konform.

Beschäftigungsnachweis bzw. Einstellungszusage

Halbtags 4 Euro, ganztags 7 Euro

Mit einem Beschäftigungsnachweis bzw. einer Einstellungszusage in den genannten Branchen können Eltern ihre Kinder im "Fuchsbau", dem Erlebnis-, Lern und Spieletreff, in der Kitzsteinhornstraße 43 (Schüttdorf bei Zell am See) an Samstagen betreuen lassen. Fixe Punkte des Tagesablaufes sind gemeinsame Mahlzeiten inkl. Vor- und Zubereitung, freies Spiel (das Kind wählt sich den Spielbereich, die Spielsachen, den Spielpartner sowie die Spieldauer selbst aus), dem Entwicklungsstand entsprechende und interessensspezifische Bildungsangebote, aktuelle Themen des Jahreskreises, Mittagsruhe sowie Bewegungsaktivitäten (abwechselnd auch in der frischen Luft.).Für das Angebot ist lediglich ein Verköstigungsbeitrag von 4 Euro bei Halbtages- bzw. 7 Euro bei Ganztagesbetreuung zu zahlen. Betreut werden die Kinder jeweils von zwei Fachkräften aus den Bereichen Elementar-, Schul- und Freizeitpädagogik. Unterstützt wird das Fachpersonal von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die gerne an Samstagen Zeit mit Kindern verbringen möchten.