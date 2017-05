Fusch: Felsen akut absturzgefährdet - die Straßensperre bleibt aufrecht

11.05.2017, 13:28 Uhr

Räumungsmaßnahmen sind derzeit nicht möglich

Bei dieser Begehung wurde festgestellt, dass eine Felsnadel mit rund acht mal drei Metern Aufstandsfläche und etwa acht Metern Höhe weiter abgeglitten ist und akut absturzgefährdet ist. Die Räumungsmaßnahmen am Damm sind derzeit aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Weiters wurden erste Öffnungen bergseitig der Felsnadel sowie eine Veränderung an der instabilen abgetrennten Erdschicht am nördlichen Rand der Felswand beobachtet. Hier könnte es zu Gefährdungen kommen.

Experten prüfen verschiedene Möglichkeiten

"Ein Restrisiko..."

Für die Wiedereröffnung der Bad Fuscher Straße sind eine Räumung und eine Stabilisierung des Damms erforderlich. Das ist wiederum nur nach Entfernung der Felsnadel möglich. Experten prüfen nun gemeinsam mit einer Spezialfirma Möglichkeiten, die Felsnadel zu entfernen. Möglich ist entweder eine Sprengung oder eine Räumung mit einer Seilwinde. Eine Entscheidung wird bis zum Wochenende erwartet."Die künstliche und kontrollierte Entfernung der Felsnadel ist einer natürlichen Ablösung in diesem Fall unbedingt vorzuziehen, da ein Restrisiko für die unterliegende Straße und das Ober- und Unterreithgut besteht", so Gratz.