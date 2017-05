09.05.2017, 08:14 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

PIESENDORF. Unbekannte Täter hebelten in der Nacht auf 7. Mai 2017 in Piesendorf die hintere Flügeltür eines Reisebusses auf. Aus einem Fach im Fahrercockpit erbeuteten die Täter den Zulassungsschein und zwei Tankkarten. Am Bus entstand ein leichter Sachschaden.