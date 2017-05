Trucker- & Countryfestival

Benefizkonzert zugunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg

Am 20. Mai ist er wieder soweit, Trucker- und Countryfestival zugunsten der Kinderkrebshilfe Salzburg findet wieder statt. Termin ist der 20. Mai um 11.00 Uhr bei der Versteigerungshalle Maishofen.



Bands: Still Country, Göko & Co, Texas Train und John TC & the Troubleshooters.



Programm:

Line Dancer, Tombola, Kinderschminken, Hüpfburg, Polizei Hundestaffel (15.00 Uhr), Hufschmied (selber Hufe schmieden), Pferde zum Mitreiten, Trucks zum Mitfahren und Panoramakran - Plato.



Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Kaffee und Kuchen und frisches vom Grill.



Durch die Unterhaltung für Horst Wallner.



Mit Ihrem Besuch sowie einer freiwilligen Spende am Ende des Konzertes helfen auch sie der Kinderkrebshilfe Salzburg.