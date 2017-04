Fußball im Pinzgau: Hollersbach schlägt Tabellenzweiten Hüttschlag

23.04.2017, 10:22 Uhr

Der USV Hollersbach gewinnt gegen Hüttschlag mit 2:0

Zu Beginn der Partie agiert Hollersbach gegen den Favoriten Hüttschlag etwas ängstlich. Doch nach einer Viertelstunde kommen die Zeba-Jungs besser in Fahrt. Ein Lattenkracher von Lukas Wieser und zwei dicke Möglichkeiten von Serkan Durmus sind die magere Ausbeute. Mit dem 0:0 werden auch die Seiten gewechselt. Zu Beginn der 2. Halbzeit lässt die Heimelf eine Tausender-Chance liegen. Dann endlich Tor: Nach einem Eckball wuchtet Bernhard Steiner per Kopf den Ball zum 1:0 ins Netz. Danach öffnet Hüttschlag ihr Spiel und Hollersbach kommt zu guten Konterchancen, die aber alle liegen gelassen werden. Erst in der 90. Minute erlöst Lukas Kirchner die Heimischen mit einem Freistoß zum 2:0.

Zufriedener Trainer

Trainer Franjo Zeba war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. "Am Anfang waren wir sehr nervös. Aber wir sind ruhig geblieben und haben das sehr, sehr gut gemacht. Ich bin mit der Mannschaft und dem Verein sehr zufrieden. Hollersbach ist in einem großen Umbruch. Die Jungen werden noch Zeit brauchen. Da haben wir etwas aufgebaut, das möchte ich auch fortführen".