Fußball im Pinzgau: Rauris gewinnt Unterpinzgauer Derby

14.05.2017, 10:14 Uhr

Fotos und Kommentare zum Spiel Rauris - Taxenbach 2:0

Rauris beginnt gegen Taxenbach sehr forsch und engagiert. Fabian Scherer wird im Strafraum gefoult, den Elfmeter versenkt Edi Wimberger zum 1:0. Die Plössnig-Truppe bleibt bestimmend, vergibt aber die dicksten Möglichkeiten. In der 2. Hälfte das gleiche Bild: Rauris dominiert, kann den Sack aber lange Zeit nicht zu machen. Taxenbach strahlt nur über Fernschüsse und Standardsituationen ein wenig Gefahr aus. Dann doch noch das 2:0: Kapitän Edi Wimberger tankt sich über rechts durch, legt ideal auf Florian Kerschbaumer auf, der kann locker zum Sieg einschieben."Wir haben in der 1. Halbzeit gut gespielt, aber viele Möglichkeiten vergeben. Aber das ist generell unser Hauptproblem. Wir stehen defensiv ganz gut, aber vorne schießen wir einfach zu wenige Tore. So dürfen wir kein Tor bekommen um ein Spiel zu gewinnen. Es ist überhaupt eine durchwachsene Saison. Wir sind sehr schlecht gestartet, haben uns aber dann ins Mittelfeld zurück gekämpft. Der Abstieg muss halt vermieden werden.""Die 1. Halbzeit war von uns ganz schlecht. Der Rückstand war absolut verdient. Es haben natürlich drei wichtige Spieler gefehlt, das macht sich spielerisch bei uns bemerkbar. Auch in der 2. Hälfte haben wir nicht richtig gewusst, wie wir gegen so einen kampfstarken Gegner zu Chancen kommen. Es war unter dem Strich einfach zu wenig. Im Frühjahr haben wir ganz gut gespielt, aber zu wenige Punkte gemacht. Das sieht man auch an der Tabelle."