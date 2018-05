Pinzgauer Judofüchse besiegen Reichraming

05.05.2018, 11:39 Uhr

Die „Füchse“ aus dem Pinzgau konnten in einem spannenden Duell ihren starken Gegner aus Reichraming mit 8:6 besiegen.

Mit einer Mischung aus jungen und erfahren Kämpfern gelang den Pinzgauern der erste Saisonsieg.Mit einer überzeugenden und kämpferisch starken Leistung aus der noch der erst 19 jährige Thomas Grössig mit zwei spektakulären Ippons hervorstach und dem Routinier Andi Mitterfellner der für den verletzten Hermann Höllwart einsprang und mit all seiner Routine zwei wichtige Punkte erkämpfte, gelang den Füchsen ein wichtiger Sieg im „unteren Play Off“

Eine sehr starke Leistung auch durch Christoph Mayer in der schweren Gewichtsklasse der den starken Ungarischen Legionär in der ersten Runde besiegen konnte und in der zweiten nur durch eine „interessante Regelauslegung“ der Kampfrichter verlor.Diese aus Sicht der Pinzgauer offensichtliche Fehlentscheidung hat auch den negativen Effekt dass Christoph Mayer in der nächsten Runde gesperrt ist und den Pinzgauern schwer fehlen wird.Es ist zu überdenken ob es nicht fairer wäre einen Sportler durch solche umstrittene Regelauslegungen nicht zweimal zu bestrafen.Der Judosport würde dadurch gewinnen!Die Punkte für Pinzgau:2 Punkte: Grössig Thomas -66 kg2 Punkte: Mitterfellner Andi -81 kg2 Punkte: Zilka Peter -90 kg1 Punkt: Durco Dalibor -60 kg1 Punkt: Mayer Christoph +100 kg