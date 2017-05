Voltigieren: Erfolgsserie des UVRV Badhaus bei den Salzburger Cupturnieren

14.05.2017, 21:51 Uhr

An den beiden Wochenenden galt es, die trainierten Leistungen abzurufen. Die Mädchen starteten in den Bewerben Einzel A, Einzel L und Gruppe A. Bei beiden Bewerben musste ein Pflicht- und Kürprogramm geturnt werden. Das Pflichtprogramm am Pferd sollte mit Eleganz, Körperbeherrschung und Einfühlungsvermögen zum Pferd gezeigt werden. Bei der Kür wollte das Richterkollegium viel Kreativität in der Übungszusammenstellung, Musikalität und Akrobatik sehen. Den Voltigiererinnen vom UVRV Badhaus gelangen fast fehlerfrei Vorführungen, die mit sehr guten Wertungen belohnt wurden.

So konnte sich die Gruppe, bestehend aus Wohlschlager Emma, Feyrer Emily, Götz Anna, Fuchs Florentina, Dick Clara, Scherer Emily, Köck Sarah, Scherer Lara, Longenführerin Sabine Frauenschuh und Pferd Costellanie beim Gruppenbewerb zwei mal den 1. Platz nach Hause holen.Im Einzel A wurde in 2 Altersklassen gewertet. Bei den Jüngeren konnte sich Clara Dick durch ihre hervorragenden Leistungen in Pflicht und Kür gegenüber ihren Konkurrentinnen durchsetzen und 2mal gewinnen. Sie liegt nun nach 2 Turnieren an 1. Stelle in der Zwischenwertung. Feyrer Emily, Scherer Emily und Scherer Lara auf den Plätzen 9., 10. und 11. haben ebenfalls noch gute Chancen für eine gute Platzierung beim Salzburger Cup.Bei den ebenfalls stattgefundenen Voltigierertreffen für die Nachwuchsvoltigierer gewann die Nachwuchsgruppe mit Wechselberger Sophie, Rathner Katharina, Berger Alina, Masser Yana u. Vanessa, Maier Marie und Schneider Marisa auf ihrem Pferd Fortuna mit Longenführerin Sabine Frauenschuh vor 2 Gruppen des UVT Wals Schullergut und von der VG Salzburg Süd.Beim Cupfinale am 10.und 11. Juni in Lamprechtshausen wird es sich entscheiden, wer sich für den Cup der Cupsieger qualifiziert und welche Voltigierinnen in die Salzburger Mannschaft für die Bundesländer Mannschaftsmeisterschaft aufgenommen werden. Dieses Turnier gehört zu den größten nationalen Voltigierturnieren in Österreich und findet heuer vom 23. – 25. Juni in Tullnerbach/NÖ statt. Die Entsendung zu diesem Turnier ist ein großes Ziel für diese Saison und die Chancen hierzu stehen ausgesprochen gut.Die einzelnen Platzierungen:1. Cupturnier 29./30. April 2017Gruppe A: 1. UVRV Badhaus 6,0432, UVT Salzburg Wals I 5,4583, UVT Salzburg Wals II 5,323Einzel A Abt. B 1. Dick Clara 6,7832, Scherer Emily 6,1333, Scherer Lara 5,990Alle 3 vom UVRV BadhausEinzel A Abt. A 1. Losert Sonja, UVG Salzburg Süd 6,4522, Höllermann Esther, UVT Salzburg Wals 6,1223, Feyrer Emily, UVRV Badhaus 6,0802. Cupturnier 13./14. Mai 2017Gruppe A: 1. UVRV Badhaus 6,0182, UVT Salzburg Wals II 5,2013, UVT Salzburg Wals I 4,952Einzel A Abt. B: 1. Dick Clara UVRV Badhaus 6,7832, Pertoll Theresa UVT Salzburg Wals 6,1603, Greicha Ella Marie UVG Salzburg Süd 6,0854, Scherer Lara UVRV Badhaus 5,7825, Scherer Emily UVRV Badhaus 5,667Einzel A Abt. A: 1. Riedelsberger Anna, UVG Sbg. Süd 6,7122, Pokorny Sarah UVG Sbg. Süd 6,6453, Losert Sonja UVG Sbg. Süd 6,603