23.04.2017, 13:51 Uhr

Wien Marathon-Wochenende -- großartige Pinzgauer Ergebnisse

Auch wenn die Witterung an diesem Wochenende alles andere als ideal war, konnte Pinzgauer Athletinnen und Athleten bei den verschiedensten Bewerben großartig aufzeigen.

Am Samstag wurde die Österr. Meisterschaft über 10km Straßenlauf ausgetragen. Dabei konnten sich Hans-Peter und Manuel INNERHOFER (beide LC Oberpinzgau) hervorragend in Szene setzen. Hans-Peter bewältigte diese 10km in 30:49min, erreichte damit in der Allgemeinen Staatsmeisterschaft den 4. Rang und gewann damit die U-23 Staatsmeisterschaft vor seinem Zwillingsbruder Manuel, der in 30:58 ins Ziel kam und in der allgemeinen Wertung 6. wurde.

Beim Halbmarathon am Sonntag erreichte Cornelia MOSER (LC Saalfelden) in der Zeit von 1:18:07 den ausgezeichneten 3. Gesamtrang. Sie wurde damit auch beste Österreicherin. Bei den Herren erreichte über diese Distanz Andreas STÖCKL (SC Leogang) in 1:16:05 den sehr guten 15. Gesamtrang.

Der Marathon wurde aus österreichischer Sicht natürlich von der tollen Zeit des Oberösterreichers Valentin Pfeil (1:14:50) geprägt, der damit auch das Limit für die Marathon-WM im August in London schaffte. Völlig untergegangen ist aber beim ORF das ausgezeichnete Rennen des Peter HERZOG (LC Saalfelden), der in der Zeit von 1:23:13 als 19. in der Gesamtwertung und als zweitbester Österreicher ins Ziel kam.

Wir gratulieren unserer Athletinnen und allen Athleten zu den erbrachten Leistungen. Chapeau! Nur wer selber läuft weiß, was diese Amateure leisten! Das ist Profi-Niveau!

