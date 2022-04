Nach erfolgreich absolvierter Einsatzüberprüfung sind drei neue Hund-Mensch-Teams für die Lawinensuche im Ernstfall bereit. Der Tag wurde am Mitterberg in Mühlbach auch zum Training für erfahrene Hunde genutzt.

MÜHLBACH. Drei neue Einsatz-Duos hat die Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg dazu bekommen. Beim Winterkurs am Arthurhaus in Mühlbach wurde nämlich nicht nur trainiert, sondern auch die Einsatzüberprüfung absolviert: Christina Morano (Mühlbach) und ihr Rüde “Sky”, Stefanie Stöger (St. Martin am Tennengebirge) und ihre Hündin “Mia” sowie Matthias Leinich (Eugendorf) und seine Hündin “Easy” sind jetzt für Realeinsätze bereit.

Matthias Leinich und „Easy“ haben eine Person gefunden.

Foto: Lawinenhundestaffel Salzburg

Mit Bravour gemeistert



Vor den strengen Augen von Ausbildner Arnold Landauer mussten Mensch und Hund ihr Können zeigen. Die Suche nach vier verschütteten Personen, inklusive der Suche mit dem LVS-Gerät, meisterten die Teams mit Bravour. "Für mich ist es immer schön auch mal in Österreich Teams zu beurteilen, denn dann sehe ich immer wie gut unsere heimischen Einsatzteams im internationalen Vergleich sind. Es ist schön, mit welcher Leidenschaft und mit welch unglaublich hohem Niveau in dieser vergleichsweise kleinen Organisation gearbeitet wird”, resümiert Richter Landauer seine Bewertung.

Richter Arnold Landauer erklärt Hundeführerin Stefanie Stöger den Suchauftrag.

Foto: Lawinenhundestaffel Salzburg

Perfekte Trainingsbedingungen



Zwei weitere Hund-Mensch-Gespanne machten ihre ersten Schritte bei der Eignungsprüfung. Insgesamt waren 18 Lawinenhunde-Teams bei idealen Trainingsbedingungen dabei. "Die Bergbahnen unterstützten uns, wo sie nur konnten. So wurden zwei perfekte Lawinenfelder vorbereitet, damit wir sowohl die jungen Hunde als auch die älteren und erfahrenen optimal trainieren konnten", erzählt Christina Morano, die für die Organisation dieser Übung verantwortlich zeichnete.

Die drei Einsatzprüflinge Matthias Leinich, Christina Morano und Stefanie Stöger.

Foto: Lawinenhundestaffel Salzburg

