Mehr als 50 Hochzeitslader kamen Anfang April nach Pfarrwerfen um am vierten landesweiten Hochzeitsladertag teilzunehmen. Dabei wurden nach dem Gottesdienst auch langjährige Lader geehrt.



PFARRWERFEN. Anfang April fand in Pfarrwerfen der vierte Landesweite Hochzeitsladertag statt, wo mehr als 50 Hochzeitslader die Trachtenmusikkapelle Pfarrwerfen zum Gottesdienst begleiteten.

Über 50 Hochzeitslader kamen nach Pfarrwerfen.

Foto: Andrea Rachensperger

Zahlreiche Ehrungen



Beim darauffolgenden Zusammensein im Festsaal der Gemeinde wurden auch einige Hochzeitslader geehrt: Georg Nitzinger, Reinhold Ferst, Johann Junger und Josef Erbschwandtner für 50 Jahre in der Tätigkeit als Hochzeitslader, Siegfried Buchner wurde für seine 40 Jahre in der Tätigkeit ausgezeichnet. Auch Bürgermeister Bernhard Weiss war beim Fest in seiner Gemeinde vor Ort, würdigte die Aufgaben der Lader und dankt allen Ehefrauen und Lebenspartner für deren Verständnis.

