Ein innovativer Laufbewerb sorgt mit Seil und Umlenkrolle für frischen Wind auf Bischofshofens Schanze. Die Premiere des Schanzen-Seilsprints "Liffted" steigt im August.

BISCHOFSHOFEN. Das Laufevent "RedBull 400", bei dem sich normalerweise jährlich Sportbegeisterte der Herausforderung stellen, die Paul Außerleitner Schanze in Bischofshofen bergauf zu bezwingen, wird heuer nicht in Österreich gastieren. Stattdessen gilt es beim alternativ ins Leben gerufenen Event "Liffted", auch bergab eine gute Zeit auf den Schanzenbelag zu legen.



Gegen die Schwerkraft

"Wir haben uns überlegt, wie das Rennen auch bergab ablaufen könnte", erzählt Organisator Andreas Berger vom Ursprung der Idee. Nach dem Fahrstuhlprinzip laufen zwei mit einem Seil verbundene Teilnehmer entgegengesetzt rauf bzw. runter. Für den Starter oben gilt es gegen das Gewicht des Partners anzulaufen, um möglichst schnell die Ziellinie unten im Auslauf zu überqueren. "Man darf es nicht unterschätzen, denn bergab ist es fast gleich anstrengend wie bergauf und man muss sich richtig runter stürzen trauen", weiß Berger, der sich selbst Gurt und Seil anschnallte.

Auf halber Strecke treffen die Bergab- und die Bergaufläufer zusammen und ziehen aneinander vorbei. Im direkten Duell sieht man sofort, wer in Führung liegt.

"Bergab bekommt man ein ganz anderes Gefühl für die Schanze, das auch dem der Skispringer nahekommt."

– Initiator Andreas Berger

Nach erfolgreichen Versuchen auf einer steilen Wiese konnte sich das Konzept nun auch auf der Schanze als wettkampftauglich bewähren – davon konnten sich die Bezirksblätter-Redakteure bei einem exklusiven Testlauf persönlich überzeugen.

Initiator Andreas Berger: "Man darf es nicht unterschätzen, denn bergab ist es fast gleich anstrengend wie bergauf und man muss sich richtig runter stürzen trauen."

Duelle im K.O.-Modus

Der Bewerb steigt am 28. August. Durch Einzel-Qualifikationsläufe wird ermittelt, welche Teams im Hauptbewerb antreten dürfen. Im neu geschaffenen Modus treten dann jeweils vier Paare in Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander an. Die zwei schnellsten Teams sind eine Runde weiter, bis es im Finale um den Sieg geht. Zurzeit ist eine Herren-, Damen- und eine Feuerwehrwertung angedacht. Zwar muss sich dieser neue Wettkampf bei seiner Erstaustragung noch beweisen, die Testläufe versprechen aber schon jetzt spannende Duelle, eine frische Herausforderung für alle Starterinnen und Starter und vor allem viel Spaß.

