Der Deutsche Karl Geiger führt nach den KO-Duellen in Bischofshofen im Finale der Vierschanzentournee. Gesamtführender Ryoyu Kobayashi ist Fünfter, der Gesamtsieg scheint ihm damit sicher, auch sein zweiter "Grand Slam" ist noch möglich.



BISCHOFSHOFEN. Das Dreikönigsspringen in Bischofshofen ist in vollem Gange. Nach der Qualifikation am Nachmittag ist nun auch der erste Durchgang im Finale der 70. Vierschanzentournee mit den KO-Duellen geschlagen. Karl Geiger (GER) führt in der Zwischenwertung vorm Österreicher Daniel Huber und dem Japaner Yukiya Sato.

Kobayashi segelt um zweiten "Grand Slam"



Der Führende in der Tournee-Gesamtwertung, Ryoyu Kobayashi, liegt auf Rang fünf. Sein Verfolger in der Tourneewertung Marius Lindvik (NOR) riskierte im ersten Durchgang zu viel und landete nur auf Platz 23. Der Gesamtsieg ist dem Japaner damit im Normalfall nicht mehr zu nehmen, für ihn geht es jetzt noch um den "Grand Slam" (Sieg in allen vier Tourneebewerben), den er als erster Skispringer zum zweiten Mal holen könnte. Dafür müsste er aber im Finaldurchgang 6,8 Punkte auf den führenden Karl Geiger aufholen.

Hörl Zehnter, Kraft knapp weiter

Lokalmatador Jan Hörl vom Skiclub Bischofshofen musste gegen den Norweger Daniel Andre Tande ran. Der Pongauer gewann sein Duell zwar klar mit einem 130-Meter-Sprung, konnte sich aber nicht wie zuvor in der Qualifikation im absoluten Spitzenfeld behaupten. Er liegt im Zwischenergebnis auf Rang zehn. Der zweite Pongauer, Stefan Kraft vom SV Schwarzach, gewann mit einem wenig geglückten Sprung sein Duell gegen Andreas Wellinger (GER) hauchdünn. Er belegte damit Rang 29 und schaffte es gerade noch ins Finale.

Acht Österreicher im Finale



Mit gewonnen KO-Duellen im Finale stehen neben Kraft und Hörl auch die ÖSV-Adler Daniel Huber (2.), Philipp Aschenwald (9.), Clemens Aigner (19.) und Michael Hayböck (26.).

Als "Lucky Loser" (die besten fünf Verlierer in den KO-Duellen kommen in den zweiten Durchgang) sind Manuel Fettner (6.) und Daniel Tschofenig (22.) weiter.

Zweiter Bewerb in Bischofshofen



Nach dem gestrigen Nachtrag für das Bergisel-Springen von Innsbruck in Bischofshofen findet heute der Finalbewerb der 70. Vierschanzentournee ebenfalls auf der Paul-Außerleitner-Schanze statt. Aufgrund des verdichteten Zeitplans werden am 6. Jänner zuvor die Qualifikation und danach das KO-Springen und der Finaldurchgang am selben Tag gesprungen.

Kobayashi gewinnt Qualifikation in Bischofshofen

