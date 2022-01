Die Qualifikation für das Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen ist geschlagen: Favorit Ryoyu Kobayashi, der bereits bei drei Siegen hält, zeigt sich wieder einmal in Topform und gewann den Ausscheidungsbewerb fürs KO-Springen am Dreikönigstag.



BISCHOFSHOFEN. Nach dem gestrigen Nachtrag für das Bergisel-Springen von Innsbruck in Bischofshofen findet heute der Finalbewerb der 70. Vierschanzentournee ebenfalls auf der Paul-Außerleitner-Schanze statt. Aufgrund des verkürzten Zeitplans werden am 6. Jänner zuvor die Qualifikation und danach das KO-Springen und der Finaldurchgang am selben Tag gesprungen.

Kobayashi unterstreicht Favoritenrolle



Qualifaktionssieger ist der Top-Favorit Ryoyu Kobayashi aus Japan, dahinter landeten Markus Eisenbichler (GER) und Marius Lindvik (NOR). Für gleich vier Athleten ist es in Bischofshofen ein echtes Heimspringen im Pongau: Jan Hörl (SC Bischofshofen) segelte in der Qualifikation auf 133,5 Meter und wurde starker Vierter. Stefan Kraft (SV Schwarzach), der aktuell etwas mit seiner Form kämpft, platzierte sich mit einem 132-Meter-Sprung auf Rang neun.

Rainer und Reisenauer nicht dabei



Aus Pongauer Sicht nicht in den Bewerb schafften es Stefan Rainer (SV Schwarzach) und Janni Reisenauer (TSU St. Veit). Die im Vorfeld der Tournee ebenfalls zum Favoritenkreis gezählten Karl Geiger (GER) und Halvor Egner Granerud (NOR) zeigten in der Qualifikation nicht die allerbesten Sprünge.

Zehn Österreicher dabei



Aus österreichischer Sicht verlief die Qualifikation recht erfolgreich, insgesamt sind zehn Athleten für den Hauptbewerb qualifiziert. Neben den oben genannten schafften es auch Daniel Huber (8.) Philipp Aschenwald (13.), Manuel Fettner (14.), Clemens Aigner (16.), Michael Hayböck (18.), Ulrich Wohlgenannt (24.), Daniel Tschofenig (31.) und Thomas Lackner (48.).

