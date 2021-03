Der Pongauer Skinachwuchs fuhr bei den Landeskinderrennen in Zauchensee etliche Slalomsiege ein.

ZAUCHENSEE. Am Wochenende wurden die Salzburg AG Landeskinderrennen im Slalom in Zauchensee nachgetragen, nachdem die Rennen in Leogang verschoben werden mussten. Der SC Salzburg sprang als Veranstalter in Zauchensee ein. Bei Neuschnee und tiefen Temperaturen zauberte der Nachwuchs tolle Läufe bei jeweils zwei Landeskinderrennen an zwei Renntagen auf die Piste auf die Kälberlochstrecke.

Lara Sophie Buchacher, WSV St. Johann.

Foto: SLSV

hochgeladen von Alexander Holzmann

Doppelsieg für Aurelie Rieder

Am Samstag trafen sich die jüngsten Nachwuchstalente, die Klassen K9 und K10 weiblich/männlich, zu den beiden Landeskinderrennen. Bei den Jüngeren feierte Aurelie Rieder vom WA Ski Race Club Flachau gleich einen Doppelsieg: Sie entschied beide Slalom-Bewerbe der Klasse K9 für sich. Im zweiten Rennen zeigte auch Lara Sophie Buchacher vom WSV St. Johann ihre Stärke und gewann in der Klasse K10.

Aurelie Rieder, WA Ski Race Club Flachau

Foto: SLSV

hochgeladen von Alexander Holzmann

Vier Erfolge bei den "Älteren"

Am Sonntag wollten es die älteren Kinder (K11 und K12) ebenfalls wissen und peitschten Top-Leistungen in den Schnee. In der Klasse K12 siegte Christoph Aichhorn vom WSV St. Johann im ersten Rennen, im zweiten Rennen gewannen Lea Unger vom SC Bischofshofen und Christian Junghuber vom WSV St. Johann die Klasse K11. Der Lungauer Johannes Schlick, der für den WA Ski Race Club Flachau fährt, siegte in der Klasse K12.

Christoph Aichhorn, WSV St. Johann

Foto: SLSV

hochgeladen von Alexander Holzmann

>>> Mehr News aus dem Pongau findest du >>HIER<<

>>> Mehr Artikel von Alexander Holzmann findest du >>HIER<<

Ältere Beiträge zum Thema:

Gruber und Rohrmoser feierten Klassensiege in Großarl

Gruber gewinnt Heimrennen beim alpinen Landescup