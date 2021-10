Die Polytechnische Schule Bischofshofen kooperiert wieder mit regionalen Betrieben und erhielt zudem erneut das Mint-Gütesiegel.

BISCHOFSHOFEN. Der "Tag der Betriebe" ging zum sechsten Mal an der Polytechnischen Schule Bischofshofen über die Bühne. 30 lehrlingsausbildende Unternehmen aus der Gegend stellten dabei ihren Betrieb vor und informierten die Schülerinnen und Schüler über die Ausbildungsmöglichkeiten und offenen Lehrstellen an ihrem Standort.

Einstiegshilfe in reale Arbeitswelt



"Ziel dieser Veranstaltung ist die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, eine Orientierungshilfe in der realen Arbeitswelt für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen und allen Beteiligten das Knüpfen von Kontakten zu ermöglichen", sagt Schulleiterin Elisabeth Saller: "Das Kollegium der Polytechnischen Schule möchte sich bei allen teilnehmenden Betrieben sehr herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken."

Erneut Mint-Gütesiegel erhalten



Der PTS Bischofshofen wurde übrigens als einziger Polytechnischen Schule Salzburgs Ende September erneut das „Mint-Gütesiegel“ verliehen. Das Mint-Gütesiegel ist ein bundesweites Qualitätsmerkmal und steht für innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. "Durch die vielfältige Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region Pongau und zahlreichen fachbereichsübergreifenden Projekten wird praxisnahes und forschendes Lernen in allen Bereichen ermöglicht", sagt Saller. Das Kollegium sieht die Auszeichnung als sichtbare Qualifikation des Schulstandortes und als Beweis für das Engagement, den Weg in die Lehre attraktiv zu machen.

