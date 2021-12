Co-Working ist bereits seit einiger Zeit in aller Munde und wird immer beliebter. Sich gemeinsam ein Büro zu teilen, ist kostensparend, motiviert und hat soziale Vorteile. Mit dieser Idee starteten die zwei Grafikerinnen Andrea Ortner und Brigitte Grünwald vor mehr als 2 Jahren ihr Wohnzimmer-Büro mitten in Altenmarkt.



Brigitte Grünwald und Andrea Ortner vor ihrem Wohnzimmer-Büro und Laden in Altenmarkt: "Oh lovely Box"

ALTENMARKT. Eigentlich arbeiteten die zwei Grafikerinnen "gemütlich" von zuhause aus, jede in ihrer eigenen Firma. Was sich sehr praktisch anhört, bringt aber auch viele Herausforderungen mit sich. Denn im Homeoffice sind einerseits die Ablenkungen von Haushalt und Familie groß, andererseits fehlt der Austausch mit Gleichgesinnten.

Innovative Ideen

So erging es auch Andrea Ortner und sie entschied sich für einen neuen Weg. Die zweifach Mama hatte eine Vision, sie wollte mehrere kreative Selbstständige an einem Ort zusammenbringen. Die Jungunternehmerinnen stellten ihre innovative Idee anfangs auch bei der Gemeinde vor und hofften auf Zusammenarbeit und Unterstützung in Form einer leistbaren Immobilie. Da von der anderen Seite leider kein Interesse bestand, starteten sie einfach ihren eigenen "Co-working-Space" in Altenmarkt.

Papeterie, personalisiert und individuell und Accessoires für zuhause.

Was bedeutet Co-Working?

Schon wieder ein weiterer englischer Begriff in unserem Wortschatz, der sich in den letzen Jahren breit gemacht hat. Bei Co-Working handelt es sich um ein Geschäftskonzept. Hinter dem Anglizismus versteckt sich eine Art unverbindlicher Zusammenschluss, eine Räumlichkeit, wo also viele verschiedene (Einzel)Unternehmer ihren Schreibtisch oder Arbeitsplatz haben und jeder für sich, aber dennoch zusammen arbeitet. Das ist kostengünstig, stärkt das soziale Umfeld und motiviert.

Angst vor Konkurrenz?



Doch gibt es da keine Angst vor Konkurrenz? "Keineswegs", so Brigitte Grünwald, "Jede von uns hat ihre Stärken und Schwerpunkte. So können wir von einander profitieren, es ist genug Arbeit und kreatives Denken für alle da." Nach dem Motto leben und arbeiten die beiden Jungunternehmerinnen.

So kam es, dass sie sich mit Andrea Ortner im April 2019 zusammentat und aus dem unverbindlichen nebeneinander Arbeiten schnell ein miteinander wurde. "Denn gemeinsam ist man eben weniger allein."

Liebevoll bis ins Details, so sind die Kreationen und das Geschäft von Andrea Ortner und Brigitte Grünwald

Im August 2019 fanden sie auch die passende Immobilie und gründeten mit ihrer neuen Idee die "Oh lovely Box" im Herzen von Altenmarkt. Gemeinsam machen sie heute individuelle und personalisierte Geschenke, vom Stickrahmen bis zur Geburtsanzeige und andere hübsche Accessoires für zuhause. In der "Oh lovely Box" wird in Wohnzimmeratmosphäre designed, getüftelt und gearbeitet. Ein Ort, wo Kunden zur Beratung kommen können, oder auch in dem integrierten Laden, ihre Lieblingsstücke gleich mit nachhause nehmen können. Alle Kreationen gibt es übrigens auch im Onlineshop zu bestellen.