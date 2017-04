27.04.2017, 17:12 Uhr

Brand eines Stallgebäudes verhindert

Am 24. April 2017, gegen 22.10 Uhr bemerkte ein Pkw-Lenker einen Feuerschein im Bereich eines Stallgebäudes in Flachau. Er fuhr zu dem landwirtschaftlichen Anwesen und machte sich durch Hupzeichen bemerkbar. Der 65-jährige Landwirt konnte den bereits in Vollbrand befindlichen Lader, der zur Hälfte in den Stall ragte, mit einem Traktor vom Stall entfernen. Die Freiwillige Feuerwehr Flachau war mit acht Fahrzeugen und 48 Mann im Einsatz. Es kamen weder Personen noch das Vieh zu Schaden. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Gefällt mir