Den Traum vom Brot erfüllt

09.05.2017, 17:07 Uhr

Hafneremeister Christof Bader aus Bad Gastein baut eine Backofen in einem Bergdorf in Bhutan.



Sanften Tourismus fördern



Zuverlässigen Ofen bauen



Mit vereinten Kräften

Tashi lebt in Ura, einem Bergdorf in Bhutan auf 3.170 Metern Seehöhe und träumt davon, in ihrem Dorf Brot zu backen – so, wie sie es im Rahmen eines Projekts des Salzburger Vereins Bhutan-Network für biologischen Landbau von Roswitha Huber in Rauris gelernt hat.„Brot, das ist Zukunft, weil das auch unsere Gäste wollen“, sagt Tashi. Bisher bereitet man im Dorf traditionell Teigfladen in der Pfanne auf einem Lehmofen zu. Zum Bhutan Network-Projekt gehört auch, den sanften Tourismus in Form von „Urlaub auf dem Bauernhof“ zu fördern – vor allem, um Perspektiven für die Jugend zu schaffen und die Landflucht zu verhindern.Tashis Traum vom eigenen Brot konnte der Bad Gasteiner Hafnermeister Christof Bader nun erfüllen. Er reiste auf eigene Kosten nach Bhutan. „Mein Ziel war es, einen absolut zuverlässigen Brotofen in kürzester Zeit aufzustellen, der es allen leicht macht, die hier das Brot backen lernen wollen“, erklärt Bader. „Nur so kann es Tashi gelingen, mit Workshops und beim gemeinsamen Backen die Menschen in ihrem Dorf genauso für Brot zu begeistern, wie es damals Roswitha Huber bei ihr geschafft hat.“Wichtige Materialen für den Ofen konnte mit Hilfe von Sponsoren aus Österreich angeliefert werden. So kam mit Christof Bader ein großer Haufen Sand, riesige Flusssteine, Ziegel und Zement vor Ort an. Dank tatkräftiger Unterstützung von Tashis Freunden und Familie war der große Moment nach knapp einer Woche da: die erste Feuerprobe! Das ganze Dorf bejubelte die Rauchwölkchen, die aus dem Kamin zu den hohen Berggipfeln aufstiegen. „Besonders bewegt war alle, als wir spät am Abend, im Dunkeln und bei Regen, die ersten Brote aus dem Ofen holten“, erinnert sich Bader. "Richtig andächtig waren alle, als die ersten frischen Brote angeschnitten wurden und ein unbekannter Duft durch Tashis Küche zog." „Ein Traum geht in Erfüllung“, sagte die Witwe. „Ihr habt es selbst gesehen: Es ist ein Zeichen, ein Neuanfang für uns und Ura.“

Dank an die Sponsoren:

artsprojects (artsprojects.com), Bhutan Homestay (bhutanhomestay.com), Cargo-Partner (cargo-partner.com), Christof Bader KG (fliesen-gastein.at), Karl Dahm Fliesenwerkzeug (karl-dahm.com), Lagerhaus Gastein, Madia (www.madia.at), Ortner GmbH Kachelofen-Systeme (ortner-cc.at), Rotary Club Wien-Gloriette und Trockenfrüchte Seeberger (seeberger.de).