Der Aktion 20.000 droht das Ende: Förderanträge vorerst unterbrochen

02.01.2018, 15:58 Uhr

43 Arbeitsplätze geschaffen

Laufende Förderungen abgesichert

Kritik von SPÖ-Chef Steidl

Seit 1.1.2018 sind für die Aktion 20.000 keine weiteren Förderfälle mehr möglich. "Ob die Aktion, die ursprünglich bis Juni 2019 laufen sollte, nun in redimensionierter Form weitergeführt oder gänzlich gestoppt wird, entscheidet die Regierungsklausur", weiß Thomas Burgstaller, Leiter des AMS Bischofshofen.Bisher war die Beschäftigungsaktion im Pongau sehr erfolgreich: "Das Ziel für die Pilotregion waren 40 neue, gemeinnützige Arbeitsplätze im Jahr 2017. Dieses Ziel haben wir mit 43 neuen Beschäftigungen in der betroffenen Altersgruppe erreicht. Bewilligte Anträge vor dem 31.12.2017 sind in die Zahl eingerechnet", bestätigt Burgstaller. "Damit ist es uns gelungen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ab 50 Jahren um rund 25 Prozent zu senken. Derzeit sind 99 Langzeitarbeitslose im Pongau vorgemerkt, zum Start der Aktion im Juli waren es noch 133."Während das weitere Vorgehen noch am seidenen Faden hängt, müssen betroffene Einrichtungen zumindest um bereits zugesagte Förderungen nicht bangen: "Laufende Förderungen sind bis 30. Juni 2019 veranschlagt, finanziert und somit formal abgesichert", sagt Burgstaller.Ein Blick in die Daten des Salzburger Arbeitsmarkts vom Dezember zeigt, dass bei der landesweiten Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe ab 50 Jahren eine leichte Entlastung im Ausmaß von minus 2,3 Prozent spürbar war. Allerdings steigt die Zahl Langzeitarbeitsloser mit plus 10,8 Prozent weiterhin deutlich. Knapp die Hälfte dieser 1.318 Betroffenen ist 55 Jahre oder älter, ihre Zahl hat um zwölf Prozent zugenommen. Empört über das voraussichtliche Ende der Aktion 20.000 zeigt sich Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl: „Die neue Bundesregierung raubt mehr als tausend Langzeitarbeitslosen eine echte Jobperspektive, nur weil sie um jeden Preis verhindern will, dass sich die Aktion 20.000 als SPÖ-Erfolg herausstellt. Die ursprünglich geplanten weiteren 300 Arbeitsplätze für Salzburg, die nun dank ÖVP und FPÖ doch nicht geschaffen werden, betreffen 300 Einzelschicksale.“