„First Descent“ ist das Freeride Pro Center

09.01.2018, 16:33 Uhr

In der Bad Gasteiner Grillparzerstraße finden Freeride-, Alpinski- und Snowboardsportler ihr Equipement.

BAD GASTEIN (rau). Nach umfangreichen Umbauarbeiten im Herbst des Vorjahres hat das Gasteiner Freeride Pro Center „First Descent“ in der Bad Gasteiner Grillparzerstraße (neben der Shell Station) rechtzeitig zur diesjährigen Wintersaison das neue Geschäftslokal eröffnet. Die ans Ortsbild angepasste Außenfassade wurde mit einer ansprechenden Natursteinverkleidung neu gestaltet. Geschäftsinhaber Henning Solum und sein erfahrenes Team bieten im neuen Pro Center eine umfangreiche Palette an Ausrüstung für den Freeride-, Alpinski- und Snowboardsport an. Natürlich findet der Wintersportler in den großzügigen Geschäftsräumen auch ein großes Sortiment an Funktionsbekleidung bis hin zu Accessoires wie Skibrillen, Handschuhe, Helme, Skimützen, uvm. In der gutsortierten Verleihstation können top-aktuelle Freerideskimodelle, Skischuhe, Rückenprotektoren, Lawinen-Airbags und Piepser sowie die nötige Ausrüstung zu günstigen Konditionen entliehen werden. Das junge Team führt im Geschäft auch die passgenauen Strolz Skischuhe für eine perfekte Kraftübertragung bei maximalem Komfort.

First Descent bietet Ski- und Boardservice



Dank an die Firmen

Das „First Descent“ bietet in der firmen-eigenen Servicewerkstätte auch einen Top-Ski- und Boardservice an. Geöffnet ist täglich von 8 bis 18 Uhr. Kontakt: Telefon: 06434/30478; Mail: rent@first-descent.com.Der Großteil der Umbauarbeiten wurde von heimischen Firmen ausgeführt. Geschäftsinhaber Henning Solum bedankt sich für die fachkundige und zeitgerechte Durchführung der Bauarbeiten.