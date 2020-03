PRESSBAUM. (pa) „In Familien zu investieren, bedeutet in die Zukunft zu investieren“, meint Sandra Kern, Landesgeschäftsführerin NÖAAB. Kern informierte interessierte Mitglieder aus Mauerbach und Pressbaum über die Maßnahmen im Bereich Familienpolitik.

Familiengründung erleichtern

In Niederösterreich gibt es aktuell 358.400,00 Ehepaare und 64.300,00 Lebensgemeinschaften für die es die notwendigen Rahmenbedingungen von Landes- und von Bundesseite benötigt. „Es ist unsere Aufgabe als moderne Arbeitnehmerorganisation, dafür zu sorgen, dass diese Rahmenbedingungen stetig verbessert werden. Wir haben in der Vergangenheit viele Maßnahmen umgesetzt, die die Familiengründung erleichtern von der Geburt bis ins Erwachsenenalter. An erster Stelle steht für Eltern natürlich die Gesundheit des Kindes“, so Kern weiters.

Familienbonus

Maßnahmen wurden bereits beim Mutter-Kind-Pass, der Familienbeihilfe, der Kinderbetreuung, dem Familienbonus und der Ausbildung gesetzt. „Eine ganz zentrale Maßnahme, die vor allem auch die deutliche Handschrift des NÖAAB trägt, ist der Familienbonus. Damit ist uns bereits in der letzten Bundesregierung gelungen, die größte Entlastungsmaßnahme für Familien in der zweiten Republik ins Leben zu rufen. Denn in Familien zu investieren, bedeute in die Zukunft zu investieren. Ein weiterer wichtiger Punkt für den NÖAAB ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir stehen für einen weiteren Ausbau des Kinderbetreuungsangebots, genauso wie für die Wahlfreiheit der Eltern. Eine langjährige NÖAAB-Forderung und ein wichtiger Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit für Frauen ist die volle Anrechnung der Karenzzeiten“, so Kern.