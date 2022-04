Das engagierte Lehrerteam der Landwirtschaftlichen Fachschule Tullnerbach organisierte gemeinsam mit der „youngCaritas“ das „LaufWunder“.



TULLNERBACH. Das Ziel war es, Spendengelder für kriegsbetroffene Menschen in der Ukraine zu sammeln. Dafür suchten sich die Schüler und Schülerinnen der LFS und des ORG für Pferdewirtschaft Tullnerbach Sponsoren (Eltern, Großeltern, Onkel, Tante) und schnürten ihre Laufschuhe, denn es galt in einer Zeit von 30 Minuten so viele Runden wie möglich um unseren Reitplatz auf dem Schulgelände zu absolvieren.

Pro gelaufener Runde werden 2 Euro für das Projekt „Friedenslauf für die Ukraine“ gesammelt.

Die 209 Schüler und Lehrer haben unglaubliche 1840 Runden zurückgelegt, sodass wir nach den Osterferien einen stattlichen Spendenbetrag an die Caritas übergeben können.