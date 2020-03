REGION/BEZIRK. Auch dieses Jahr beteiligen sich wieder tausende Freiwillige an NÖ großer Umweltaktion. Gemeinsam wird Abfall und Unrat aus der Landschaft bei der Frühjahrsputzaktion 2020 "Wir halten Niederösterreich sauber” in der Region gesammelt.

Größte Umweltaktion

Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich im Jahr 2006 gestartete Aktion ist die größte und erfolgreichste Umweltaktion des Landes. An die 44.000 engagierte Niederösterreicher - Schulen, Vereine und Gemeinden - haben letztes Jahr an den Frühjahrsputzaktionen teilgenommen. Bei über 700 "Frühjahrsputz-Aktionen" wurden von den freiwilligen Helferinnen und Helfern 198 Tonnen Müll aus der Landschaft geholt.

Sammeln nach Termin

"Die Gemeinde Tullnerbach nimmt schon seit vielen Jahren an dieser Aktion teil", so Melitta Kubista, Umweltgemeinderätin. Nach der Aktion werden die vollen Müllsäcke gut sichtbar an den Straßenrändern aufgestellt, und von einem Gemeindearbeiter eingesammelt. In Tullnerbach kommen an drei Treffpunkten wie FF Irenental, FF am See und Spielplatz Lawies insgesamt etwa 15 Personen inklusive Kindern zusammen und sammeln etwa drei Stunden lang achtlos weggeworfenen Müll. Auch in Purkersdorf wird seit über 15 Jahren emsig gesammelt. Einige Schulklassen, diverse Vereine und Organisationen wie etwa Verschönerungsverein, Theater 82, SPÖ, Sportverein und viele mehr sammeln wieder im Zeitraum von drei Aprilwochen Müll in der Region. "Der Müll ist dadurch wesentlich weniger geworden. Diese Aktion findet Eingang ins Bewusstsein mancher Menschen" ist Walter Jaksch, ehemaliger Umweltgemeinderat überzeugt.

Spazierengeher entdecken

"Wir sammeln immer, wenn wir etwas finden - unabhängig von der Aktion - meistens jeden zweiten, dritten Tag beim Spaziergehen in Gablitz ein. Am öftesten finden wir nach dem Wochenende Getränkedosen und Sackerl, obwohl direkt beim Waldeingang ein Mistkübel steht, den ich vor ein paar Jahren initiiert habe", sagt Georg Ragyoczy aus Gablitz.

Zur Sache

Am 21.03.20 findet der Frühjahrsputz in Tullnerbach statt.