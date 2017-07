Purkersdorfer Hauptplatz-Umbau wird zu Politikum

25.07.2017, 00:00 Uhr

"Keinen Sinn für Ästhetik"

Der Lückenschluss des Radwegenetzes, der somit vorgenommen wird, sei zwar eine grundsätzlich sinnvolle Maßnahme, ebenso wie die Plateauangleichung, meint ÖVP-Klubobmann GR Florian Liehr, fügt jedoch hinzu: "Aber die Ausführung ist mehr als beschämend. Es scheint im Rathaus keinen Sinn für Ästhetik zu geben."Bau-Stadtrat Viktor Weinzinger reagiert und erklärt: "Der Lückenschluss wurde über einen längeren Zeitraum besprochen, diskutiert und nach Abhaltung aller Verhandlungen im letzten Gemeinderat einstimmig beschlossen", so Weinzinger. Er setzt fort: "Die Variante das die Aufdoppelung des Kreuzungsbereiches in der jetzt ausgeführten Form entschieden wurde hat natürlich auch damit zu tun, dass der Schwerverkehr in dem Kurvenbereich einen enormen Druck auf den Straßenbelag ausübt. Daher wurde nach langer Diskussion entschlossen diese Variante auszuführen. Eine Pflasterung, angepasst an den Hauptplatz, wie seitens der ÖVP bemängelt, hätte zur Folge, dass in einigen Jahren wieder eine komplette Sanierung erforderlich ist." Er verweist auf Budgetdiskussionen: "Anscheinend ist der ÖVP Purkersdorf Verschwendung von öffentlichen Mitteln gleichgültig. Bei jeder Budgetdiskussion werden Verbesserungen, Veränderungen gefordert, jedoch bei der Bereitstellung der öffentlichen Mittel wird dem Budget mit dem Hinweis der Schulden nicht zugestimmt."