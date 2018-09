Nachwuchs von heute, Stars von morgen

09.09.2018, 16:47 Uhr

Corinna und Patrik Huber, vom Eiskunstlaufverein Ausserfern, fuhren mit ihrem Trainer Dimitri Sildoja, der auch die beiden Programme, sowohl den Rhythm Dance, als auch die Kür, choreographiert hatte, nach Linz und hatten dort ihr Debüt beim Junior Grand Prix und starteten so ihre diesjährige Wettkampfsaison. An ihrem ersten Junioren-Wettkampf konnten die Geschwister ihre neuen Programme präsentieren und erhielten über 80 Punkte. Alle waren mit der Leistung von Corinna und Patrik Huber zufrieden und sie erreichten den 13. Platz. Die Geschwister konnten in Linz wertvolle Erfahrungen und Eindrücke sammeln.